عاجل...بن كيران ينجو من فخ للبوليساريو بموريتانيا ﻿

كشفت وكالة أنباء الشرق الموريتانية، عن نجاح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في تجنب الفخ المحكم الذي نصبه رئيس حزب الاتحاد الموريتاني الحاكم ولوبي الرئاسة الهادف الي توسيع الخلاف والهوة بين

شوف تيفي



كشفت وكالة أنباء الشرق الموريتانية، عن نجاح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في تجنب الفخ المحكم الذي نصبه رئيس حزب الاتحاد الموريتاني الحاكم ولوبي الرئاسة الهادف الي توسيع الخلاف والهوة بين المملكة وموريتانيا.

وأفادت ذات الوكالة، أن بن كيران رفض الإجابة علي أسئلة صحفيي الحزب و ومناصري جبهة البوليساريو الذي تم انتقاؤهم بعناية للتشويش علي الزيارة واكتفي بقراءة خطاب خاص كان يحمله بهذه المناسبة..





