عاجل: الممثل المغربي عمر لطفي يعيش الحزن تزامنا مع دخول زوجته قاعة الولادة و هذا ما وقع له ﻿

شوف تيفي
يعيش الفنان المغربي،عمر لطفي،الحزن بعدما فقد أعز أصدقائه.
وعلمت ''شوف تيفي'' أن الممثل المغربي، علم بنبإ وفاة صديقه ،تزامنا مع دخول زوجته لغرفة العمليات لوضع مولودها الأول اليوم الأربعاء.
و يصور الفنان المغربي عمر لطفي أحداث فيلم تلفزيوني جديد يجسد فيه دور البطولة تحت عنوان ''غلطة'' في إطار الأعمال الرمضانية رفقة الممثلة كليلة بونعيلات من إخراج ربيع شجيد.
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