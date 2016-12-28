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عاجل: الممثل المغربي عمر لطفي يعيش الحزن تزامنا مع دخول زوجته قاعة الولادة و هذا ما وقع له | ثقافة و فنون

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عاجل: الممثل المغربي عمر لطفي يعيش الحزن تزامنا مع دخول زوجته قاعة الولادة و هذا ما وقع له

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 17:31 عاجل: الممثل المغربي عمر لطفي يعيش الحزن تزامنا مع دخول زوجته قاعة الولادة و هذا ما وقع له | ثقافة و فنون
عاجل: الممثل المغربي عمر لطفي يعيش الحزن تزامنا مع دخول زوجته قاعة الولادة و هذا ما وقع له
يعيش الفنان المغربي،عمر لطفي،الحزن بعدما فقد أعز أصدقائه.

شوف تيفي
يعيش الفنان المغربي،عمر لطفي،الحزن بعدما فقد أعز أصدقائه.
وعلمت ''شوف تيفي'' أن الممثل المغربي، علم بنبإ وفاة صديقه ،تزامنا مع دخول زوجته لغرفة العمليات لوضع مولودها الأول اليوم الأربعاء.
و يصور الفنان المغربي عمر لطفي أحداث فيلم تلفزيوني جديد يجسد فيه دور البطولة تحت عنوان ''غلطة'' في إطار الأعمال الرمضانية رفقة الممثلة كليلة بونعيلات من إخراج ربيع شجيد.

عاجل: الممثل المغربي عمر لطفي يعيش الحزن تزامنا مع دخوله زوجته قاعة الولادة و هذا ما وقع لهعاجل: الممثل المغربي عمر لطفي يعيش الحزن تزامنا مع دخوله زوجته قاعة الولادة و هذا ما وقع لهعاجل: الممثل المغربي عمر لطفي يعيش الحزن تزامنا مع دخوله زوجته قاعة الولادة و هذا ما وقع له

 

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