مثير وبالفيديو.. شفار شدوه كيسرق الأحذية في الجامع وهو يبدا يطلب: ها العار مبقيتش نعاود ﻿

''شوف تيفي''
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله لص وهو يطلب إطلاق سراحه بعد أن تم ضبطه متلبسا بسرقة الأحذية من داخل أحد المساجد.
وقام الأشخاص الذين قاموا بضبط اللص بتوجيه العديد من الضربات والرفسات إليه قبل طرده من المكان حتى لا يكرر فعلته.
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة سرقة الأحذية بالمساجد، أصبحت متفشية في الآونة الأخيرة، حيث تم تداول العديد من الفيديوهات التي توثق حالات ظهر بها أشخاص في حالة تلبس.
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