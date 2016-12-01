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مثير..المصلون ببلد أوروبي مسلم يؤدون 4 صلوات في ساعتين بوضوء واحد والنهار تبلغ مدته 22 ساعة

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 17:11 مثير..المصلون ببلد أوروبي مسلم يؤدون 4 صلوات في ساعتين بوضوء واحد والنهار تبلغ مدته 22 ساعة | دولي
مثير..المصلون ببلد أوروبي مسلم يؤدون 4 صلوات في ساعتين بوضوء واحد والنهار تبلغ مدته 22 ساعة
كشفت وكالة الأناضول التركية بأن شبه جزيرة إسكندنافيا، التي تقع شمال القارة الأوروبية، يؤدي المسلمون فرائضهم الدينية طوال العام في أجواء مختلفة تماما عن نظيرتها في سائر بلدان العالم الإسلامي.

''شوف تيفي''

كشفت وكالة الأناضول التركية بأن شبه جزيرة إسكندنافيا، التي تقع شمال القارة الأوروبية، يؤدي المسلمون فرائضهم الدينية طوال العام في أجواء مختلفة تماما عن نظيرتها في سائر بلدان العالم الإسلامي.

وحسب الوكالة التركية فإنه وفي فصل الصيف، يخضع المسلمون للصيام أغلب ساعات اليوم، حيث تصل مدة النهار إلى 22 ساعة، وفي فصل الشتاء يقضون صلاواتهم في بضع ساعات، تنخفض أحيانا إلى ساعتين فقط.

وقال إمام المسجد الكبير في العاصمة السويدية ستوكهولم ''جهاد قولاي''، ''المسلمون في المدن الشمالية لشبه الجزيرة الإسكندنافية، مثل كيرونا السويدية، وتورومسو النرويجية، يؤدون صلوات الظهر والعصر والمغرب في ساعتين فقط''.

وأضاف الإمام ''تعيش دول شبه الجزيرة حاليا أقصر نهار في العام، ما ينعكس بشكل طبيعي على مواقيت العبادات..وفقا لمواقيت الصلاة التي أعدتها رئاسة الشؤون الدينية، يؤدي المسلمون في مدن كيرونا وتورومسو، إلى جانب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، صلاة الظهر في الساعة 11:46، وبعد حوالي عشرين دقيقة يصلون العصر في 12:06، أمَا صلاة المغرب فيؤدونها في 13:50، ويؤدون 4 صلوات تقريبا، بوضوء واحد''، مشيرا أن آذان العشاء يرفع في الساعة 15:52.

وأوضح الإمام أن آذان الظهر في المسجد الكبير يُرفع في الساعة 11:55، والعصر في 12:48، والمغرب في 14:54، أمَا العشاء في 16:57، في حيت يرفع أذان صلاة الفجر .

في الساعة 08:15 قبل شروق الشمس بنصف ساعة تقريبا.

 

 

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