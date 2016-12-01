سكوب..هافين غادوز إيمان التسونامي ليلة رأس السنة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة الشعبية إيمان التسونامي ستحيي حفلة ليلة رأس السنة بإحدى الملاهي الليلية بمدينة مراكش.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن الفنانة الشعبية إيمان التسونامي ستحيي حفلة ليلة رأس السنة بإحدى الملاهي الليلية بمدينة مراكش.

و حسب مصادرنا توافد على إيمان مجموعة من العروض الفنية خلال هذه الليلة ،و قد اختارت إدارة أعمالها مدينة مراكش لإحيائها سهرة فنية كبيرة.

و تحظى إيمان تسونامي بمتابعة كبيرة من طرف بعض الجماهير المغربية العاشقة للون الشعبي.



