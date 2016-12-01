 2016,, سعيد الصنهاجي.. صاحب الفضيحة الجنسية التي لم تنل منه شيئا ﻿
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2016,, سعيد الصنهاجي.. صاحب الفضيحة الجنسية التي لم تنل منه شيئا

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 16:47 2016,, سعيد الصنهاجي.. صاحب الفضيحة الجنسية التي لم تنل منه شيئا | ثقافة و فنون
2016,, سعيد الصنهاجي.. صاحب الفضيحة الجنسية التي لم تنل منه شيئا
عادة ما تكون فضيحة جنسية كفيلة بإنهاء مسار فنان أو نجم، لكن ما وقع لسلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي لم ينل منه ولا من مساره، بل تحولت معه بعد أن لعبت ضده، فلم يكن ممكنا أن يستوعب الرأي العام المغربي

شوف تيفي

عادة ما تكون فضيحة جنسية كفيلة بإنهاء مسار فنان أو نجم، لكن ما وقع لسلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي لم ينل منه ولا من مساره، بل تحولت معه بعد أن لعبت ضده، فلم يكن ممكنا أن يستوعب الرأي العام المغربي بعد واقعة سعد لمجرد، التي تلوكها المحكمة الفرنسية ببطء شديد، حتى تم نشر الفيديو الجنسي الفاضح لـ»سلطان الطرب الشعبي» في عز تألقه.. حيث تم تداوله على نطاق واسع، ليضع سمعة الفنان سعيد الصنهاجي على المحك.

لقد فاجأ مضمون الفيديو عشاق الصنهاجي، كما صُدم المغاربة وهم يشاهدون نجما لا يكاد يفارق شاشاتهم، عاريا «كيف ما ولدتو مو».. لكن الصنهاجي كان أقوى من الفيديو، حيث شكل الترابط الأسري وخروجه الإعلامي القوي على قناة شوف تيفي الالكترونية واعتذاره للمغاربة تحولا نوعيا في مسار قضية سلطان الطرب الشعبي، صاحب «الكاريير» الغني بمجموعة من الأعمال الذي كاد أن ينطفئ بفيديو مثير ظهر فيه السلطان الشعبي عاريا.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فيديو سعيد الصنهاجي فضيحة طرب شعبي

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