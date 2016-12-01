هام للمغاربة..آداء الضريبة بشكل إلكتروني و إلزامي ابتداءا من فاتح يناير ﻿

ابتداء من فاتح يناير المقبل سيصبح التصريح بالضرائب و الآداء الإلكتروني بشكل إلزامي , حيث سيصبح الإقرار و الأداء بطريقة إلكترونية إلزاميا بالنسبة لكل المقاولات، أشخاصا ذاتيين أو معنويين كيفما كان

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



ابتداء من فاتح يناير المقبل سيصبح التصريح بالضرائب و الآداء الإلكتروني بشكل إلزامي , حيث سيصبح الإقرار و الأداء بطريقة إلكترونية إلزاميا بالنسبة لكل المقاولات، أشخاصا ذاتيين أو معنويين كيفما كان رقم معاملاتها وذلك فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.



جاء هذا القرار حسب مصادر صحفية , بعد التجربة الناجحة للضريبة على السيارات "الفينيتت" بشكل إلكتروني .



و ستشرع المديرية العامة للضرائب في وضع إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ في أول يوم من السنة المقبلة، إذ سيتم فرض التصريح الإلكتروني بالضرائب فضلا عن أدائها إلكترونيا. وابتداء من فاتح يناير 2017.



حري بالذكر أن هذا الإجراء لا يخص المقاولات الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي و في حالة عدم التصريح و أداء الضرائب بطريقة إلكترونية ستتعرض المقاولة للجزاءات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.