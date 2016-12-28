بالصورة..الملك محمد السادس تسيلفا مع زوجين في مراكش وقاليهم حنا جيران ومازال نتشاوفو..وهذه هي التفاصيل ﻿

نشر سفيان البحري على صفحته، صورة ''سيلفي'' جمعت الملك محمد السادس بزوجين التقيا به ليلة أمس الثلاثاء، على مستوى الحي الشتوي.

"شوف تيفي"

نشر سفيان البحري على صفحته، صورة "سيلفي" جمعت الملك محمد السادس بزوجين التقيا به ليلة أمس الثلاثاء، على مستوى الحي الشتوي.

وأوضح البحري بأن الزوج المدعو حمزة قال له " لبارح كنت أنا ومراتي فالحي الشتوي وتلاقينا بسيدنا بالصدفة وسولنا واش ساكنين فمراكش؟ جاوباتو المدام قالت لو اه فالنخيل، وهو يقول ليها سيدنا: احنا جيران مازال غانتشاوفو إن شاء الله.

وأضاف المغربي "حمزة" " خديت صورة سيلفي مع ملكنا وهو يقول ليا آنشوف كيجات، شافها وقال ليا جات فلو عاود وحدة أخرى.. تواضع لا توجد كلمات لوصفه .



