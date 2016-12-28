بالصور: بعد استئناف قرار توقيفه عن الغناء..الريفي يُحيي أول سهرة في مصر..شاهد كيف أصبح شكله ﻿

بعد استئناف قرار توقيفه عن الغناء بمصر،كشفت وسائل إعلام مصرية، أن نجم إكس فاكتر المغربي محمد الريفي، عاد ليستأنف نشاطه من جديد وأحيا حفلة بأحد الفنادق الكبرى في مصر.

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بعد استئناف قرار توقيفه عن الغناء بمصر،كشفت وسائل إعلام مصرية، أن نجم إكس فاكتر المغربي محمد الريفي، عاد ليستأنف نشاطه من جديد وأحيا حفلة بأحد الفنادق الكبرى في مصر.



وقدم الريفي أغانيه الشهيرة منها "هيجنني"، "وحشوني الغاليين"، "يا دنيا حسي بيا"، بالإضافة إلى أغنية "كتاب حياتي يا عين" للنجم الشعبي الراحل حسن الأسمر.



و قد تداول مجموعة من الفايسبوكيين المغاربة صور الريفي من الحفل،منتقدين ظهوره بهذا الشكل حيث ظهر بوزن زائد لا يليق حسبهم بفنان شاب.

