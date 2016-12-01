مثير وبالفيديو..وائل جسار يوضح للمغاربة: لا علم لي بعلم البوليساريو ﻿

أخيرا،خرج الفنان اللبناني وائل جسار ليعلق على الصورة التي حمل بها علم جبهة البوليساريو،موضحا بأن الصورة التقطت بطلب من شاب و لا عِلم له بهذا العلم.

"شوف تيفي"

أخيرا،خرج الفنان اللبناني وائل جسار ليعلق على الصورة التي حمل بها علم جبهة البوليساريو،موضحا بأن الصورة التقطت بطلب من شاب و لا عِلم له بهذا العلم.



وتداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله وائل جسار،وهو يوضح بأن الصورة التي تم التقاطها له بعلم البوليساريو قديمة، ولم يكن يعلم هوية هذا العلم، مؤكدا في الوقت ذاته احترامه لجميع الدول العربية ومن بينها المغرب.

وقال الفنان اللبناني بهذا الخصوص لكي يوضح لعشاقه "ليس لدي إلمام بنوعية هذا العلم وإلى ماذا يرمز، أتمنى ألا يفهم أي شخص هذا الأمر بشكل خاطئ".



