الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا يشتبه في تخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة ﻿

قال مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة في جنوب غرب فرنسا اعتقلت رجلا للاشتباه في تخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة.

شوف تيفي:وكالات

قال مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة في جنوب غرب فرنسا اعتقلت رجلا للاشتباه في تخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة.

وأضاف المصدر أن شخصين آخرين، أحدهما يشتبه في أنه خطط لتنفيذ هجوم على الشرطة، اعتقلا في مداهمة أخرى للشرطة في تولوز بجنوب غرب فرنسا.

وعززت الشرطة وجودها في المواقع السياحية داخل المدن الكبرى وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعد هجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين هذا الشهر.

وقال المصدر إن الرجل الذي اعتقل في منطقة كيو غرب تولوز "معروف لدى أجهزة (الشرطة) ويشتبه في أنه يريد تنفيذ هجوم يوم 31 دجنبر".

وأكد مصدر قضائي الاعتقالات وقال إنها حدثت أمس الثلاثاء وتتعلق بقضيتين مختلفتين. يذكر أن فرنسا شهدت في 2015 و 2016 عدة اعتداءات دامية، بينها اعتداء في نيس، حيث قام مهاجم يقود شاحنة بدهس الحشود، موقعا 86 قتيلا في 14 يوليوز في يوم العيد الوطني الفرنسي



