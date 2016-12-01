عاجل :سعد الدين العثماني يستقبل وفدا عن أحزاب موريتانيا ﻿

في الوقت الذي يجري فيه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير الخارجية المنتدب ناصر بوريطة مباحثات مع رئيس موريتانيا ووزير خارجيته، استقبل سعد الدين العثماني قبل قليل رئيس المجلس الوطني لحزب

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في الوقت الذي يجري فيه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير الخارجية المنتدب ناصر بوريطة مباحثات مع رئيس موريتانيا ووزير خارجيته، استقبل سعد الدين العثماني قبل قليل رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عثمان ولد الشيخ أبي المعالي بمقر حزب البيجيدي بالرباط.

ولم يكشف لحد الآن سبب زيارة رئيس أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة في موريتانيا، لكن إستقبال وزير الخارجية الأسبق سعد الدين العثماني للوفد الموريتاني صبيحة اليوم بالمغرب، يأتي بعد توتر العلاقات بين المغرب و وموريتانيا.





