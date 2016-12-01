بالصورة.. قبل رأس السنة: الإطاحة بأكبر كراب ديال الماحيا في أيت ملول ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، بأيت ملول بداية الأسبوع الجاري من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في مسكر ماء الحياة.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، بأيت ملول بداية الأسبوع الجاري من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في مسكر ماء الحياة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد نجحت مصالح الأمن بأيت ملول في إيقاف المعني بالأمر البالغ من العمر 28 سنة، على مستوى حي المسيرة وبحوزته حوالي 30 لتر من مسكر ماء الحياة معدة وجاهزة البيع.



وأضاف المصدر ذاته بأن المعني من أصحاب السوابق في الاتجار في المخدرات ومسكر الحياة، وقد تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.



