قيادة ''البيجيدي'' تخرج عن صمتها بعد إعتقال 5 من أعضائها بتهمة ''الإشادة بمقتل السفير الروسي'' ﻿

على إثر الاعتقالات التي طالت في الأيام القليلة الأخيرة عددا من أعضاء شبيبة البيجيدي على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، أصدر الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية توضيحا أكد فيه أن ''

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على إثر الاعتقالات التي طالت في الأيام القليلة الأخيرة عددا من أعضاء شبيبة البيجيدي على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، أصدر الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية توضيحا أكد فيه أن " متابعة أعضاء شبيبة "البيجدي" بمقتضيات قانون الإرهاب هو انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق و الحريات".

وأفاد خالد البوقرعي أن شبيبة العدالة و التنمية تنتمي إلى مدرسة فكرية وتربوية تؤطر الشباب على قيم الاعتدال و الوسطية و التسامح، و قد أثرت في سلوك عشرات الآلاف من الشباب المغربي، و حاربت كل مظاهر الغلو والتطرف المؤدية إلى تبني أطروحات الإرهاب، لذا لا يمكن لأي أحد كيفما كانت صفته و مرتبته أن يزايد علينا في هذا الموضوع، فهذه المدرسة أهل لكي تقدم الدروس في هذا الشأن.

وأضاف البوقرعي أن القانون جاء لتقويم الاعوجاجات و ردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس،و بالتالي فمتابعة أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب هو انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق و الحريات حيث أنه ليس هناك تناسب بين الخطأ و طريقة المعالجة ، كما أن استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب و إلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية ،وإلا فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة، أصحابها ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية و لم نر تحريكا للمتابعة في حق هؤلاء.

وصرح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأنه لو كان هناك من يتبنى فكرا إرهابيا بيننا لكنا أول المتصدين له، و الحال و الواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح و الاعتدال و الوسطية رافض لكل أنواع الظلم و التسلط، لذلك لي اليقين أن أعضاء شبيبتنا المتابعين أبعد ما يكونون عن الفكر المتطرف اقتناعا و إشادة.

وإختتم المسؤول التنظيمي لشبيبة "البيجدي"، أن شبيبة العدالة و التنمية لا تُسلم أبناءها، و لا تقبل أن تؤدي ضريبة نجاح مشروع العدالة و التنمية في المجتمع، و لا أن تقلم أظافرها، و لا تسمح أن يكون الانتماء إليها هو ظرف من ظروف التشديد حسب تعبير البوقرعي.



ويأتي توضيح البوقرعي بعد إستدعاء المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عضو أخر بشبيبة البيجدي بمدينة طنجة "أحمد شطيبات" في إطار التحقيقات التي يجريها المكتب بعد البلاغ المشترك لوزارة الداخلية والعدل، حول الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا.





