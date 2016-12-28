عاجل وبالصور.. الملك محمد السادس في زيارة خاصة لجامع الفنا بمراكش ﻿

من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، بزيارة خاصة للأسواق المقابلة لساحة جامع الفنا، وبالتحديد بحي الفتوح الواقع في المدينة العتيقة.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، بزيارة خاصة للأسواق المقابلة لساحة جامع الفنا، وبالتحديد بحي الفتوح الواقع في المدينة العتيقة.

وحسب مصادر محلية مراكشية فإن ساحة جامع الفنا والمناطق المحيطة بها، تعرف تواجدا أمنيا كبيرا، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس من المحتمل أن يقوم بزيارة إلى عدد من الأسواق بالمدينة العتيقة مثل باب فتوح والسمارين والرحبة القديمة والملاح.