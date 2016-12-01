انتحار شابة نواحي برشيد بسبب طلاق والديها ﻿

شوف تيفي
علمت" شوف تيفي" أن إحدى الدواوير بمدينة برشيد اهتزت صباح اليوم على خبر مفجع بعدما تم العثور على فتاة مشنوقة بحبل داخل غرفتها.
و حسب مصادرنا،فإن الفتاة الشابة التي تبلغ من العمر 17 سنة،وضعت حدا لحياتها في الساعات الأولى من صباح اليوم لأسباب مجهولة.
و ترجح ذات المصادر،أن إقدام الفتاة على الانتحار راجع لمشاكل عائلية و حصول والدتها على الطلاق ،حيث تركهم الأب بدون معيل.
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