انتحار شابة نواحي برشيد بسبب طلاق والديها ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن إحدى الدواوير بمدينة برشيد اهتزت صباح اليوم على خبر مفجع بعدما تم العثور على فتاة مشنوقة بحبل داخل غرفتها.

شوف تيفي

علمت" شوف تيفي" أن إحدى الدواوير بمدينة برشيد اهتزت صباح اليوم على خبر مفجع بعدما تم العثور على فتاة مشنوقة بحبل داخل غرفتها.

و حسب مصادرنا،فإن الفتاة الشابة التي تبلغ من العمر 17 سنة،وضعت حدا لحياتها في الساعات الأولى من صباح اليوم لأسباب مجهولة.

و ترجح ذات المصادر،أن إقدام الفتاة على الانتحار راجع لمشاكل عائلية و حصول والدتها على الطلاق ،حيث تركهم الأب بدون معيل.



