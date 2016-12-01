فيديو جد خطير..جوج شفارة شدوهم في أحد البوادي ببنسليمان سلخوهم مزيان..وها شنو وقع ﻿

اهتز موقع التواصل الاجتماعي على وقع مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله مجموعة من المواطنين بأحد البوادي، وهم ينهالون بالضرب على لصين تم ضبطهما ببنسليمان متلبسين بالسرقة.

"شوف تيفي"

اهتز موقع التواصل الاجتماعي على وقع مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله مجموعة من المواطنين بأحد البوادي، وهم ينهالون بالضرب على لصين تم ضبطهما ببنسليمان متلبسين بالسرقة.

وظهر اللصان في مقطع الفيديو وهما يحاولان الافلات من جريمتهما وطلب الصفح عنهما، رافضين في الوقت ذاته الكشف عن هوية اللص الثالث الذي شاركهما في عملية السرقة.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو الخطير،حيث استنكر العديد من النشطاء تعامل المواطنين بهذه الطريقة البشعة مع اللصين، موضحين بأن على المغاربة تجنب الاعتداء على المجرمين والاكتفاء بتسليمهم للمصالح الأمنية وللعدالة.