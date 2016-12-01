البوليساريو تتراجع عن قرار ختم جوازات السفر بمنطقة الكركرات ﻿

كشف القيادي في الجبهة الإنفصالية ''البوليساريو'' حما سلامة، أن عزم قيادته على ختم الجوازات والتراخيص بالمنطقة الحدودية الكركرات مجرد شائعات.



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كشف القيادي في الجبهة الإنفصالية "البوليساريو" حما سلامة، أن عزم قيادته على ختم الجوازات والتراخيص بالمنطقة الحدودية الكركرات مجرد شائعات.

وأفاد المسؤول عن مايسمى بأمانة "التنظيم السياسي في جبهة البوليساريو" في حوار مطول مع وكالة الساحل الأفريقي للأنباء، أن إبراهيم غالي تراجع عن قرار تشييد مؤسسة لختم الجوازات والتراخيص بالمنطقة الحدودية "الكركرات" بين موريتانيا والمغرب.

ووفق ذات المصادر، فتحرك عناصر تابعة للبوليساريو بإتجاه الكركرات جاءت لوقف تقدم الجيش المغربي الذي كان ينوي تعبيد وتزفيت الشريط الذي يفصل بين المغرب وموريتانيا وهو ما حصل بالفعل ولا تزال هذه المهمة لم تتغير لحد الساعة أما "ختم الجوازات و التراخيص وغيرها من الشائعات فإنها إلى حد الساعة لم تتخذ القيادة أي قرارات بشأنه". يضيف حما سلامة.

هذا،وكانت قيادة البوليساريو قد بعثت بعناصر من ميليشياتها إلى الحدود بين المغرب وموريتانيا بالمنطقة العازلة قرب المعبر الحدودي للكركرات، حيث أشاعت عدة منابر إعلامية عن عزمها مراقبة العربات والأشخاص الذين يتنقلون بين المغرب وموريتانيا.