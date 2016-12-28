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عاجل وبالصورة.. الملك محمد السادس يستقبل الموزع العالمي المغربي ريدوان في مراكش

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 13:58 عاجل وبالصورة.. الملك محمد السادس يستقبل الموزع العالمي المغربي ريدوان في مراكش | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة.. الملك محمد السادس يستقبل الموزع العالمي المغربي ريدوان في مراكش
نشر قبل قليل الموزع الموسيقي العالمي نادر الخياط الملقب بـ ''ريدوان''،صورة جمعته بالملك محمد السادس بمدينة مراكش.

 

"شوف تيفي"

 نشر قبل قليل الموزع الموسيقي العالمي نادر الخياط الملقب بـ "ريدوان"،صورة جمعته بالملك محمد السادس  بمدينة مراكش.

وكتب ريدوان إلى جانب الصورة "هذا هو بلدي..أعظم شرف لي أن أكون  في ضيافة ملك المغرب".

وتفاعل عشاق الفنان المغربي مع هذه الصورة، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، وخاصة بالملك محمد السادس الذي ظهر بلوك شبابي رائع.

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