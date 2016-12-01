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عاجل...بن كيران : تصريحات شباط شخصية ولا تمثل الموقف الرسمي للمغرب

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 13:21 عاجل...بن كيران : تصريحات شباط شخصية ولا تمثل الموقف الرسمي للمغرب | بوليتيك
عاجل...بن كيران : تصريحات شباط شخصية ولا تمثل الموقف الرسمي للمغرب
قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إن تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط شخصية ولا تمثل جلال الملك محمد السادس ولا الدبلوماسية المغربية.

شوف تيفي

 

قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إن تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط شخصية  ولا تمثل جلال الملك محمد السادس ولا الدبلوماسية المغربية.

وقال  رئيس الحكومة في أول تصريح له مباشرة بعد لقاء وزير الخارجية الموريتاني، وبعيد لقائه بالرئيس محمد ولد عبد العزيز،  أنه جاء يحمل رسالة من جلالة الملك محمد السادس بعد اتصاله بالرئيس محمد ولد عبد العزيز لتأكيد  أن تصريحات شباط شخصية ولا تنسجم مع سياسية المملكة المغربية ولا تخدمها.

وأضاف بنكيران "لكن رب ضارة نافعة ستتحسن العلاقات الأخوية بين البلدين، وسيشعر المواطن الموريتاني في المغرب أنه معزز مكرم، كما سيشعر بذلك المواطن المغربي في موريتانيا.

 

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