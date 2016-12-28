بالصورة.. ولد عبد العزيز يستقبل بنكيران ﻿

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز،قبل قليل في مدينة أزويرات شمالي موريتانيا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صحراء ميديا الموريتاني.



"شوف تيفي"



استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز،قبل قليل في مدينة أزويرات شمالي موريتانيا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صحراء ميديا الموريتاني.



وأوضح الموقع بأن بن كيران،وصل صباح اليوم إلى زويرات حاملا رسالة من الملك محمد السادس، رفقة وفد يضم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة.



وجرى اللقاء بين بنكيران و ولد عبد العزيز بحضور، وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد أحمد ازيد بيه، وأحمدو ولد أباه الملقب احميدة، مستشار برئاسة الجمهورية، وزيدان ولد احميدة، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية .



