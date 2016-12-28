بالوثائق..الداودي مُطالب بأداء مبلغ 20 مليون و هذا هو جديد منعه من إحياء سهرة رأس السنة بملهى بباريس ﻿

تأكيدا لما نشرته ''شوف تيفي'' الأسبوع الماضي بخصوص إمكانية منع فنان الأغنية الشعبية عبد الله الداودي من إحياء سهرة رأس السنة بأحد الملاهي الليلية بباريس، توصلنا بمجموعة من الوثائق التي تؤكد جميع

"شوف تيفي"

تأكيدا لما نشرته "شوف تيفي" الأسبوع الماضي بخصوص إمكانية منع فنان الأغنية الشعبية عبد الله الداودي من إحياء سهرة رأس السنة بأحد الملاهي الليلية بباريس، توصلنا بمجموعة من الوثائق التي تؤكد جميع المعطيات التي تم الكشف عنها.

وكانت "شوف تيفي" قد علمت بأن فنان الأغنية الشعبية عبد الله الداودي، من المنتظر أن يمنع من إحياء سهرته بـ الملهى الليلي " jet7" بفرنسا، والذي كان سيحيي به الفنان "سعد المجرد" حفلا إلا أن اعتقاله بسجن "فلوري" واتهامه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي من طرف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" حال دون ذلك.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن الداودي ممنوع من إحياء أي حفل في فرنسا دون التوفر على ترخيص وعقد، بعد الحكم القضائي الذي أصدره القضاء الفرنسي بعد الدعوى التي رفعتها ضده مديرة أعماله السابقة، مضيفا بأن الحكم الصادر في حق الداودي كان هو تقديم تعويض مادي لمديرة أعماله تبلغ قيمته 20 مليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته بأن مفوضا قضائيا فرنسيا، من المنتظر أن يحل بالملهى الليلي المذكور، ليلة رأس السنة، وذلك لمطالبة صاحبه بالإطلاع على مضمون التعاقد الذي يجمعه بالداودي، حتى يتم التأكد بأن عمل الفنان يتم بطريقة قانونية دون الإخلال ببنود العقد الذي تجمعه بموكلة أعماله ، موضحا بأن صاحب الملهى الليلي حاول التفاوض مع مديرة أعماله حتى يتم التوصل إلى اتفاق يمكن الداودي من توقيع عقد يمنحه فرصة إحياء السهرة.

وأكد المصدر ذاته بأن المفوض القضائي، سيحل ليلة رأس السنة رفقة رجال الشرطة الفرنسية، للوقوف على قانونية إحياء الداودي لهذه السهرة.