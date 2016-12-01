عاجل.. بنكيران يحمل رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس موريتانيا ﻿

كشفت وسائل إعلام موريتانية بأن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الذي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور، حمل معه رسالة من الملك محمد السادس إلى أخيه وصديقه



"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام موريتانية بأن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الذي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور، حمل معه رسالة من الملك محمد السادس إلى أخيه وصديقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حل بدوره بمدينة أزويرات من أجل اللقاء بنكيران، وذلك من أجل التطرق للعلاقة الثنائية بين المغرب وموريتانيا وسبل تعزيزها وتطويرها.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سيعقد مساء اليوم الأربعاء ندوة صحفية، سيكشف من خلالها عن نتائج لقائه مع الرئيس الموريتاني.