بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقدم لزوجها هدية غير متوقعة..تعرف عليها ﻿

شوف تيفي:
كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد في حوار مع "شوف تيفي"،أنها ستطلق ليلة رأس السنة أغنية جديدة ستقدمها كعربون محبة لزوجها المستقبلي.
و قالت سلمى، إن الأغنية تحت عنوان "همسة حب" من كلمات و تلحين المغربي رضوان ديري،اختارت أن تقدمها لخطيبها كهدية بمناسبة السنة الجديدة.
و تستعد سلمى لإطلاق الأغنية الجديدة مباشرة بعد حفل خطوبتها.
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