 بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقدم لزوجها هدية غير متوقعة..تعرف عليها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالأسماء.. وفد رسمي موريتاني في إستقبال رئيس الحكومة بن كيران بمدينة الزويرات | بوليتيك

بالأسماء.. وفد رسمي موريتاني في إستقبال رئيس الحكومة بن كيران بمدينة الزويرات

مثير..مغربية دارت روينة وحيحات في مطار القاهرة وضّاربات مع بوليسية.. وها شنو وقع | دولي

مثير..مغربية دارت روينة وحيحات في مطار القاهرة وضّاربات مع بوليسية.. وها شنو وقع

بالفيديو..هكذا تجول الملك محمد السادس بسيارته المكشوفة في منطقة آيت أورير ضواحي مراكش | بوليتيك

بالفيديو..هكذا تجول الملك محمد السادس بسيارته المكشوفة في منطقة آيت أورير ضواحي مراكش

هام للبيضاويين.. مديرية الحموشي تُجند3400 رجل أمن بالبيضاء لتأمين احتفالات رأس السنة | بوليتيك

هام للبيضاويين.. مديرية الحموشي تُجند3400 رجل أمن بالبيضاء لتأمين احتفالات رأس السنة

اعتقال وزير صحة سابق | دولي

اعتقال وزير صحة سابق

خاص..حكومة بن كيران تفوت على المغاربة إستثمارات ب 22 مليار درهم في سنة واحدة | بوليتيك

خاص..حكومة بن كيران تفوت على المغاربة إستثمارات ب 22 مليار درهم في سنة واحدة

عاجل..بنكيران يصل موريتانيا في هذه اللحظات و هذا ما سيقوم به | بوليتيك

عاجل..بنكيران يصل موريتانيا في هذه اللحظات و هذا ما سيقوم به

عاجل..حادث اصطدام قطار بحافلة يهز تونس..وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

عاجل..حادث اصطدام قطار بحافلة يهز تونس..وهذا عدد القتلى والمصابين

عاجل : رئيس موريتانيا يوقف عطلته ويصل مدينة الزويرات للقاء بن كيران | بوليتيك

عاجل : رئيس موريتانيا يوقف عطلته ويصل مدينة الزويرات للقاء بن كيران

2017 سنة الأمل !!!

بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقدم لزوجها هدية غير متوقعة..تعرف عليها

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 12:42 بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقدم لزوجها هدية غير متوقعة..تعرف عليها | ثقافة و فنون
بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقدم لزوجها هدية غير متوقعة..تعرف عليها
كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد في حوار مع ''شوف تيفي''،أنها ستطلق ليلة رأس السنة أغنية جديدة ستقدمها كعربون محبة لزوجها المستقبلي.

شوف تيفي:

 

كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد في حوار مع "شوف تيفي"،أنها ستطلق ليلة رأس السنة أغنية جديدة ستقدمها كعربون محبة لزوجها المستقبلي.

و قالت سلمى، إن الأغنية تحت عنوان "همسة حب" من كلمات و تلحين المغربي رضوان ديري،اختارت أن تقدمها لخطيبها كهدية بمناسبة السنة الجديدة.

و تستعد سلمى لإطلاق الأغنية الجديدة مباشرة بعد حفل خطوبتها.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سلمى رشيد مفاجأة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. الموت يفجع الفنان العرقي كاظم الساهر | ثقافة و فنون

بالصورة.. الموت يفجع الفنان العرقي كاظم الساهر

مؤثر وبالفيديو.. الشاب خالد:كنت معذب الواليد وها شنو درت ليه | ثقافة و فنون

مؤثر وبالفيديو.. الشاب خالد:كنت معذب الواليد وها شنو درت ليه

سعد لمجرد في 2016..من قمة النجومية.. إلى حضيض العالمية | ثقافة و فنون

سعد لمجرد في 2016..من قمة النجومية.. إلى حضيض العالمية

كما انفردت به شوف تيفي هذه هي هوية الفائز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016 | ثقافة و فنون

كما انفردت به شوف تيفي هذه هي هوية الفائز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل ..أول فيديو للملك محمد السادس من داخل مطعم بمراكش..شوفو ردة فعل المواطنين‎ | قنوات أخرى
منذ 47 دقيقة

عاجل ..أول فيديو للملك محمد السادس من داخل مطعم بمراكش..شوفو ردة فعل المواطنين‎

مواطنون يتمكنون من إيقاف لص نفذ عملية سرقة بحي جيليز بمراكش | قنوات أخرى

مواطنون يتمكنون من إيقاف لص نفذ عملية سرقة بحي جيليز بمراكش

اعتراف روسي بوجود برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات | قنوات أخرى

اعتراف روسي بوجود برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات

الحصاد اليومي: بسبب خطافة تطبيق Uber أكثر من 200 طاكسي يَشُلون حركة شارع الراشيدي بالبيضاء‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: بسبب ''خطافة تطبيق Uber '' أكثر من 200 طاكسي يَشُلون حركة شارع الراشيدي بالبيضاء‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقدم لزوجها هدية غير متوقعة..تعرف عليها | ثقافة و فنون
منذ 7 دقائق

بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقدم لزوجها هدية غير متوقعة..تعرف عليها

بالأسماء.. وفد رسمي موريتاني في إستقبال رئيس الحكومة بن كيران بمدينة الزويرات | بوليتيك

بالأسماء.. وفد رسمي موريتاني في إستقبال رئيس الحكومة بن كيران بمدينة الزويرات

مثير..مغربية دارت روينة وحيحات في مطار القاهرة وضّاربات مع بوليسية.. وها شنو وقع | دولي

مثير..مغربية دارت روينة وحيحات في مطار القاهرة وضّاربات مع بوليسية.. وها شنو وقع

بالفيديو..هكذا تجول الملك محمد السادس بسيارته المكشوفة في منطقة آيت أورير ضواحي مراكش | بوليتيك

بالفيديو..هكذا تجول الملك محمد السادس بسيارته المكشوفة في منطقة آيت أورير ضواحي مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.