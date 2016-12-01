بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقدم لزوجها هدية غير متوقعة..تعرف عليها ﻿

كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد في حوار مع ''شوف تيفي''،أنها ستطلق ليلة رأس السنة أغنية جديدة ستقدمها كعربون محبة لزوجها المستقبلي.

شوف تيفي:

كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد في حوار مع "شوف تيفي"،أنها ستطلق ليلة رأس السنة أغنية جديدة ستقدمها كعربون محبة لزوجها المستقبلي.

و قالت سلمى، إن الأغنية تحت عنوان "همسة حب" من كلمات و تلحين المغربي رضوان ديري،اختارت أن تقدمها لخطيبها كهدية بمناسبة السنة الجديدة.

و تستعد سلمى لإطلاق الأغنية الجديدة مباشرة بعد حفل خطوبتها.