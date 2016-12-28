بالأسماء.. وفد رسمي موريتاني في إستقبال رئيس الحكومة بن كيران بمدينة الزويرات ﻿

أوفدت الحكومة الموريتانية بعض كبار مسؤوليها لإستقبال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فى مطار تيرس زمور الذي وصله في هذه اللحظات مرفوقا بناصر بوريطة، قبل لقائه بالرئيس الموريتانى محمد ولد عبد



أوفدت الحكومة الموريتانية بعض كبار مسؤوليها لإستقبال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فى مطار تيرس زمور الذي وصله في هذه اللحظات مرفوقا بناصر بوريطة، قبل لقائه بالرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز فى مقر الولاية منتصف النهار.

وحسب موقع زهرة شنقيط فإن مطار ازويرات في الشمال الموريتاني يوجد فيه وفد كبير لإستقبال رئيس الحكومة المغربية والوزير المنتدب لدى الخارجية ناصر بوريطة الذين وصلوا قبل لحظات مطار مدينة الزويرات.

وحسب ذات الموقع فقد وصل مطار ازويرات كل من وزير الخارجية الدكتور اسلكو ولد أحمد أزدبيه، وقائد المنطقة العسكرية بتيرس الزمور اللواء ابراهيم فال ولد الشيبانى ووالى ولاية الزويرات إسلم ولد سيدي ومستشاري الرئيس الموريتاني زيدان ولد أحميده وأحميده ولد أباه.

كما وصل الرئيس الموريتاني من منتجعه قرب بئر أم اكرين شمال ازويرات إلى عاصمة الولاية حيث سيستقبل رئيس رئيس الحكومة المغربي بالزويرات للتباحث ونقاش المواضيع العالقة في الخلاف الأخير بين المغرب وموريتاني.



