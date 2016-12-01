مثير..مغربية دارت روينة وحيحات في مطار القاهرة وضّاربات مع بوليسية.. وها شنو وقع ﻿

أثارت مسافرة مغربية أزمة بمطار القاهرة أمس الثلاثاء، عقب رفضها لإجراءات التفتيش بالمطار خلال عودتها إلى بلدها المغرب، حيث دخلت في شجار مع شرطية قامت بتفتيشها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صدى البلد

"شوف تيفي"







أثارت مسافرة مغربية أزمة بمطار القاهرة أمس الثلاثاء، عقب رفضها لإجراءات التفتيش بالمطار خلال عودتها إلى بلدها المغرب، حيث دخلت في شجار مع شرطية قامت بتفتيشها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صدى البلد المصري.

وأوضح الموقع المصري، بأنه تم منع المغربية من الصعود للطائرة إلى حين تقديمها لاعتذار و موافقتها على إجراءات التفتيش.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصادر أمنية مسؤولة بالمطار، قالت إنه وخلال إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط المغربية رقم 173 والمتجهة إلى مدينة الدار البيضاء، فوجئت شرطية بمنفذ دخول صالة السفر براكبة مغربية ترفض الخضوع لإجراءات التفتيش الذاتي وتشاجرت معها، وعند اتخاذ إجراءات منعها من السفر لعدم خضوعها للتفتيش، قدمت اعتذارا للشرطية ووافقت على تنفيذ كل الإجراءات، وتم تحرير مذكرة صلح مكنتها من اللحاق بطائرتها.