 بالفيديو..هكذا تجول الملك محمد السادس بسيارته المكشوفة في منطقة آيت أورير ضواحي مراكش ﻿
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بالفيديو..هكذا تجول الملك محمد السادس بسيارته المكشوفة في منطقة آيت أورير ضواحي مراكش

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 12:12 بالفيديو..هكذا تجول الملك محمد السادس بسيارته المكشوفة في منطقة آيت أورير ضواحي مراكش | بوليتيك
بالفيديو..هكذا تجول الملك محمد السادس بسيارته المكشوفة في منطقة آيت أورير ضواحي مراكش
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله الملك محمد السادس وهو يتجول بسيارته المكشوفة بمنطقة آيت أورير التابعة لإقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش.

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله الملك محمد السادس وهو يتجول بسيارته المكشوفة بمنطقة آيت أورير التابعة لإقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش.

وكانت مصادر مراكشية، كشفت أمس الثلاثاء، بأن الملك محمد السادس حل بمنطقة آيت أورير من أجل ممارسة هوايته المفضلة الممثلة في القنص.

تجدر الإشارة إلى أن الملك، أدخل البهجة والسرور في قلوب زبناء مطعم معروف بمراكش ليلة أمس، حينما فاجأهم والتقط مجموعة من الصور التذكارية معهم.

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