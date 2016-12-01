هام للبيضاويين.. مديرية الحموشي تُجند3400 رجل أمن بالبيضاء لتأمين احتفالات رأس السنة ﻿

كشف مصدر أمني أن ولاية أمن الدار البيضاء جندت أزيد من 3 آلاف و 400 عنصر أمني من مختلف الوحدات والتخصصات الأمنية من أجل تأمين احتفالات نهاية السنة الميلادية.

"شوف تيفي"

كشف مصدر أمني أن ولاية أمن الدار البيضاء جندت أزيد من 3 آلاف و 400 عنصر أمني من مختلف الوحدات والتخصصات الأمنية من أجل تأمين احتفالات نهاية السنة الميلادية.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن العميد، عزيز الإدريسي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أوضح خلال تحدثه أول أمس خلال الاستعدادات للانتشار العناصر الأمنية بمختلف المناطق الحساسة، أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت تدابير وإجراءات أمنية لتأمين المناطق السياحية والمؤسسات الحساسة سواء كانت عامة أو خاصة،وكذلك من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم حتى تمر الاحتفالات بنهاية السنة في ظروف جيدة دون تسجيل أي أحداث.

ووضعت السلطات الأمنية والعسكرية خطة مشتركة لتأمين المناطق السياحية واستعانت بعناصر من المظليين العسكريين والفرق الأمنية الخاصة والتي انتشرت في مناطق متعددة في المدينة مزودة بأسلحة وسيارات أمنية وأجهزة جد متطورة.