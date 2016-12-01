اعتقال وزير صحة سابق ﻿

ألقى فريق التحقيق المستقل بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، القبض على وزير الصحة والرعاية الاجتماعية السابق مون هيونغ بيو بدون مذكرة اعتقال، بتهمة ''ممارسة الضغط '' على صندوق المعاشات الكوري الجنوبي

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ألقى فريق التحقيق المستقل بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، القبض على وزير الصحة والرعاية الاجتماعية السابق مون هيونغ بيو بدون مذكرة اعتقال، بتهمة "ممارسة الضغط " على صندوق المعاشات الكوري الجنوبي في مرحلة الاندماج بين شركتي (سامسونغ سي آند تي) و(تشيه إيل للصناعات)، التابعتين لمجموعة (سامسونغ) في العام الماضي.

وذكرت وكالة (يونهاب) للأنباء، أنه تم اعتقال مون، الذي يشغل حاليا منصب رئيس صندوق المعاشات الكوري الجنوبي، بدون مذكرة اعتقال، بعد مثوله أمام فريق التحقيق المستقل للإدلاء بشهادته في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن الفريق قرر إلقاء القبض عليه خشية تدمير الأدلة، إذ أن الوزير السابق نفى جميع الادعاءات حول ممارسة الضغط لصالح الاندماج بين الشركتين التابعتين لمجموعة (سامسونغ)، مبرزة أن ذلك يتناقض مع الأدلة التي وفرها الفريق أثناء عمليات المداهمة، والشهادات من قبل مسؤولين معنيين.

وأوضح المسؤول الرفيع السابق في الصندوق هونغ وان سون، الذي اضطلع بدور رائد في تأييد الصندوق للاندماج، في وقت سابق أن الصندوق خضع لضغط من قبل وزارة الصحة للموافقة على الاندماج.