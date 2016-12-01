خاص..حكومة بن كيران تفوت على المغاربة إستثمارات ب 22 مليار درهم في سنة واحدة ﻿

كشف المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الثلاثاء، تحت إشراف عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مساهمة الحكومة ومؤسساتها العمومية في ضياع إستثمارات عمومية تقدر ب 22 مليار درهم في سنة واحدة فقط هي 2014.

شوف تيفي



كشف المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الثلاثاء، تحت إشراف عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مساهمة الحكومة ومؤسساتها العمومية في ضياع إستثمارات عمومية تقدر ب 22 مليار درهم في سنة واحدة فقط هي 2014.

وحسب مصادر مطلعة وما أعلن عنه البالغ الصادر يوم أمس بعد الإجتماع الإستثنائي لحكومة تصريف الأعمال لتصفية ميزانية سنة 2014، فالبرلمان رخص للحكومة باستثمار 69.91 مليار درهم تقريبا في حين أنها لم تستثمر سوى 47.99 مليار درهم، أي أنه تم إستثمار فقط 68,66 في المائة من حجم الإعتمادات المرصودة، فيما ضاعت إستثمارات عمومية تقدر بمبلغ 22 مليار درهم فقط في سنة 2014.

وأضافت ذات المصادر، أن مبلغ 22 مليار درهم قادر على بناء عدة مؤسسات عمومية، وتشييد الكيلومترات من الطرق السيارة والمعبدة لفك العزلة عن المناطق المهمشة، حيث أن مشروع قانون رقم 16. 82، يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014.برسم سنة 2014 على مستوى نفقات الاستثمار، فقد بلغ مجموع الاعتمادات النهائية الموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات ما يناهز 69,91 مليار درهم، استعمل منها مبلغ 47,99 مليار درهم أي ما يعادل 68,66 في المائة من الاعتمادات النهائية.

وقالت مصادر متطابقة، أن إنخفاض عجز الميزانية الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في كل مناسبة سمحت له الظروف بذلك، هو راجع بالأساس إلى تجميد ميزانيات ضخمة يتم برمجتها في قوانين المالية للاستثمارات العمومية دون أن ترى النور على أرض الواقع رغم المصادقة عليها من طرف البرلمان.

من جهة ثانية، أفادت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، أن 22 مليار درهم التي لم يتم إستثمارها من طرف المؤسسات العمومية سنة 2014، لم تكن أصلا متوفرة لدى الحكومة رغم إرتفاع نسبة تنفيذ الاستثمارات المبرمجة، التي قابلها كذلك إرتفاع الموارد أكثر مما توقعته الميزانية بالنسبة للموارد، حيث بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2014 ، حسب البلاغ، ما قدره 262,33 مليار درهم، وقد تم تحصيل ما قدره 302,66 مليار ردهم، أي بنسبة 115,38 في المائة، وشكلت الموارد العادية نسبة 67,42 في المائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 102,89 في المائة.





