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عاجل..بنكيران يصل موريتانيا في هذه اللحظات و هذا ما سيقوم به

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 11:31 عاجل..بنكيران يصل موريتانيا في هذه اللحظات و هذا ما سيقوم به | بوليتيك
عاجل..بنكيران يصل موريتانيا في هذه اللحظات و هذا ما سيقوم به
وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة زويرات في الشمال الموريتاني رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في زيارة رسمية لموريتانيا،وذلك حسب ما كشف عنه موقع موريتانيا الآن قبل قليل.

"شوف تيفي"

 

وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة زويرات في الشمال الموريتاني رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في زيارة رسمية لموريتانيا،وذلك حسب ما كشف عنه موقع موريتانيا الآن قبل قليل.

وأوضح المصدر ذاته بأنه تم استقبال بن كيران في ثاني زيارة رسمية له لموريتانيا من طرف وزير الخارجية الموريتاني إسلكو ولد أحمد .إزيد بيه .

وأضاف المصدر ذاته بأنه يتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة المغربية بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى المدينة قادما من بادية تيرس حيث يقضى إجازته السنوية.

وأكد ذات المصدر بأن بن كيران سيتوج زيارته لموريتانيا بمؤتمر صحافي يعقده مساء اليوم.

 

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