عاجل..حادث اصطدام قطار بحافلة يهز تونس..وهذا عدد القتلى والمصابين ﻿

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح في حادث اصطدام قطار اليوم الأربعاء بحافلة ركاب جنوب العاصمة التونسية،وفق حصيلة مؤقتة لوزارة الصحة التونسية.

"شوف تيفي"

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 37 آخرون بجروح في حادث اصطدام قطار اليوم الأربعاء بحافلة ركاب جنوب العاصمة التونسية،وفق حصيلة مؤقتة لوزارة الصحة التونسية.

وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بيان لوزارة الصحة فإن السلطات المعنية تولت على إثر الحادث الذي وقع في حدود الساعة السادسة و الربع بالتوقيت المحلي من صباح اليوم، تحويل المصابين و من بينهم رضيع، إلى مستشفيات مدنية إلى جانب مستشفى عسكري.

وأضافت الوكالة بأن الاصطدام، وقع في ضاحية مقرين بين قطار تابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قادم من بلدة قعفور جنوب غرب العاصمة بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بمدينة نابل شمال شرقي العاصمة مما أدى إلى انقسام الحافلة إلى نصفين حسب شهود عيان.