عاجل : رئيس موريتانيا يوقف عطلته ويصل مدينة الزويرات للقاء بن كيران ﻿

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الأربعاء 28 دجنبر 2016 مدينة الزويرات للقاء رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران.

شوف تيفي



وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الأربعاء 28 دجنبر 2016 مدينة الزويرات للقاء رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران.

ومن المتوقع أن يصل بن كيران مدينة الزويرات في حدود العاشرة من صباح اليوم وفق ما نقلته وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة عن مصادر شبه رسمية من برنامج الزيارة.

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز يقضي إجازته السنوية في منتجع بصحراء موريتانيا الشمالية وبالقرب من مقاطعة بير أم اكرين.

وينتظر عقد ندوة صحفية مباشرة بعد اللقاء الذي سيجمع رئيس جمهورية موريتانيا برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.





