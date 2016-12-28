بالصورة.. الموت يفجع الفنان العرقي كاظم الساهر ﻿

"شوف تيفي"
كشف الفنان العراقي كاظم الساهرعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام عن وفاة أحد أقرب أصدقائه.
وكتب القيصر إلى جانب الصورة في تديونته "الله يرحمك أستاذ هيثم: وهو الأمر الذي جعل عشاقه يتفاعلون بشكل كبير معها، داعيين للراحل بالرحمة وداعين الفنان العراقي إلى الصبر على المصيبة ألمت به.
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