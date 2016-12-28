بالصورة.. الموت يفجع الفنان العرقي كاظم الساهر ﻿

كشف الفنان العراقي كاظم الساهرعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام عن وفاة أحد أقرب أصدقائه.

"شوف تيفي"



كشف الفنان العراقي كاظم الساهرعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام عن وفاة أحد أقرب أصدقائه.



وكتب القيصر إلى جانب الصورة في تديونته "الله يرحمك أستاذ هيثم: وهو الأمر الذي جعل عشاقه يتفاعلون بشكل كبير معها، داعيين للراحل بالرحمة وداعين الفنان العراقي إلى الصبر على المصيبة ألمت به.



