مؤثر وبالفيديو.. الشاب خالد:كنت معذب الواليد وها شنو درت ليه ﻿

كشف الفنان الجزائري الشاب خالد تفاصيل مثيرة عن العلاقة التي ربطته بوالده الراحل، موضحا بأنه عذب والده بشكل كبير خلال تربيته.

"شوف تيفي"



كشف الفنان الجزائري الشاب خالد تفاصيل مثيرة عن العلاقة التي ربطته بوالده الراحل، موضحا بأنه عذب والده بشكل كبير خلال تربيته.



وأوضح الشاب خالد خلال استضافته ببرنامج "صاحب السعادة" على قناة "سي بي سي" المصرية، بأن والده كان يخاف عليه بشكل كبير، وهو نفس الأمر الذي يشعر به في الوقت الراهن مع أبنائه، بعد أن أدرك قيمة خوف والده عليه.



وأشار خالد في نهاية حواره إلى آخر لقاء جمعه بوالده بباريس، وذلك قبل وفاته بأيام، مشيرا إلى أنه أثنى عليه لنجاحه في مشواره الفني.



