بالصور.. هذا ما قاله الملك محمد السادس لعائلة مراكشية في أحد المطاعم المراكشية ﻿

التقى الملك محمد السادس ليلة أمس الثلاثاء بالعديد من أبناء شعبه بأحد المطاعم المعروفة بمدينة مراكش والتي تتواجد على مستوى حي الشتوي بمنطقة جليز.

"شوف تيفي"



التقى الملك محمد السادس ليلة أمس الثلاثاء بالعديد من أبناء شعبه بأحد المطاعم المعروفة بمدينة مراكش والتي تتواجد على مستوى حي الشتوي بمنطقة جليز.



وحسب مصادر مراكشية فإن الملك محمد السادس تبادل أطراف الحديث مع أفراد عائلة كانت بالمطعم، حيث قام بتوجيه مجموعة من الأسئلة إليهم حول المكان الذي يقطنون به خاتما كلامه بالقول "تبارك الله عليكم".

وتجدر الإشارة إلى أن زبناء المطعم أو المقهى، عبروا عن سعادتهم الكبيرة بلقائهم بالملك محمد السادس الذي يوجد بمدينة مراكش منذ الأسبوع الماضي.