مجهول يطعن طالب بسكين وها أشنو وقع ليه ﻿

في ظل تنامي حوادث النشل والاعتداء بالناظور، تعرض شاب وهو طالب يدرس بكلية سلوان، لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف مجهول

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في ظل تنامي حوادث النشل والاعتداء بالناظور، تعرض شاب وهو طالب يدرس بكلية سلوان، لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف مجهول

وكشفت مصادر محلية أن الشاب قد تم نقله اليوم إلى المستشفى الحسني، بعدما تلقى طعنات خطيرة بالسلاح الأبيض من طرف مجهول، الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطالب كان بالقرب من الكلية المذكورة، قبل أن يداهمه أحد الأشخاص بطعنه، حيث تم فتح تحقيق في النازلة من أجل الوصول إلى الجاني.