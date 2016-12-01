فهم تسطا: شاحنة كبيرة بالمغرب تتعرض لحادثة سير غريبة وخطيرة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، أظهرت تعرض شاحنة لحادثة سير بأحد المدن المغربية، نتيجة اصطدامها بشجرة زيتون.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، أظهرت تعرض شاحنة لحادثة سير بأحد المدن المغربية، نتيجة اصطدامها بشجرة زيتون.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الشديد من الطريقة التي صعدت بها الشاحنة فوق الشجرة، في حين اعتبر آخرون قوة الاصطدام والسرعة المفرطة من الممكن أن تكون سببا في ارتفاع الشاحنة عن الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن حرب الطرقات؛ حصدت في ظرف 24 ساعة عددا كبيرا من الأبرياء، عقب وقوع فاجعتين في كل من سيدي قاسم وشفشاون.