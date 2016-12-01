مشاو فيها.. الحكم النهائي على شابين بتهمة الابتزاز الجنسي ﻿

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية من قبل، في حق شابين توبعا بتهمة الابتزاز وحيازة مواد إباحية ونشرها، الحكم الصادر بالعقوبة الحبسية في حقهما بستة أشهر

شوف تيفي

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية من قبل، في حق شابين توبعا بتهمة الابتزاز وحيازة مواد إباحية ونشرها، الحكم الصادر بالعقوبة الحبسية في حقهما بستة أشهر نافذة.

وكانت "شوف تيفي" قد نشرت من قبل خبر الحكم عليهما من طرف المحكمة الابتدائية، حيث تعود تفاصيل القصة بعد إقدام أسرة قاصر لتقديم شكاية لدى السلطات المختصة، حيث كانت ضحية الشابين موضوع القضية اللذان استدرجاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم النصب عليها في مبالغ مالية وابتزازها بنشر مقاطع إباحية على الأنترنيت.