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خطير.. شفار شدوه في العرائش سلخوه مزيان..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 03:18 خطير.. شفار شدوه في العرائش سلخوه مزيان..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
خطير.. شفار شدوه في العرائش سلخوه مزيان..وها شنو وقع ليه
شهدت رحبة الزرع بمدينة العرائش ليلة الاثنين-الثلاثاء،واقعة خطيرة، أبطالها مجموعة من المواطنين حاصروا لصا انهالوا عليه بالضرب بعد ضبطه متلبسا بسرقة دراجة نارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور''.

"شوف تيفي"

شهدت رحبة الزرع بمدينة العرائش ليلة الاثنين-الثلاثاء،واقعة خطيرة، أبطالها مجموعة من المواطنين حاصروا لصا انهالوا عليه بالضرب بعد ضبطه متلبسا بسرقة دراجة نارية ثلاثية العجلات "تريبورتور".

وفي تفاصيل الواقعة، فإن المعني بالأمر، حاول سرقة دراجة نارية لنقل الأسماك، إلا أنه تفاجأ بنفسه محاصرا من طرف مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بتوجيه المئات من الضربات إليه قبل تسليمه للمصالح الأمنية.

وفور اعتقال المعني بالأمر البالغ من العمر 28 عاما، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

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