مثير وخطير.. عشاب مغربي يكشف علاجا لمرض السرطان وأمريكا تكشف حقيقته الخطيرة+فيديو ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل بأنه لمستحضر يحمل اسم MMS2، يعالج مجموعة من الأمراض المستعصية، كالسرطان.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل بأنه لمستحضر يحمل اسم MMS2، يعالج مجموعة من الأمراض المستعصية، كالسرطان.

وحسب هذا الفيديو فإن صاحب محل للحجامة وبيع الأعشاب بالمغرب، أعلن تسويق هذا الدواء بشكل مجاني للفقراء، وطلب مراسلته على واتس أب للحصول على عينات منه.

وحسب موقع "سي إن إن" فإن اسم هذا الدواء هو اختصار لـ Miracle Mineral Solution، وصدرت منه نسخة أولى، ثم نسخة ثانية قيل إنها أكثر قوة من سابقتها، يتم شراؤه عن طريق الانترنت بالأساس، ويتضمن هذا المستحضر المرّكب الكيميائي كلوريد الصوديوم، وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه يُنتج في المحلول النهائي الذي يتناوله المستهلك مادة ثاني أكسيد الكلور.

وأضاف الموقع ذاته بأن أول من تحدث عن هذا المستحضر هو مهندس أمريكي يدعى جيمس هومبل، ادعى أنه يعالج مرض الإيدز والتوحد وحب الشباب وانفلونزا H1N1 وغيرها من الأمراض المستعصية، ونشر كتابا عام 2006 حول هذه "المعجزة الطبية"، وهي الادعاءات نفسها التي توجد في المنشور المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار ذات المصدر إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حذرت عام 2010 عن استخدام هذا المستحضر، وكشفت بأن تناوله قد يؤدي إلى عملية تبييض للجهاز الهضمي، ممّا يؤدي لضرر كبير على صحة المستهلك.