سعد لمجرد في 2016..من قمة النجومية.. إلى حضيض العالمية ﻿

لم يتصور أحد أن يقع الفنان المغربي سعد لمجرد في سيناريو مثير ومعقد، ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر حفله الفني الكبير بباريس، أواخر أكتوبر

شوف تيفي:

لم يتصور أحد أن يقع الفنان المغربي سعد لمجرد في سيناريو مثير ومعقد، ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر حفله الفني الكبير بباريس، أواخر أكتوبر الماضي، وقع «المعلم» في قضية مثيرة ومعقدة قيل عنها إنها مؤامرة، لكن قيمة التهمة كانت أكبر من أي شيء آخر، وخلفت صدمة في الوسط الفني العربي.

وكما يعلم الجميع، فإن سعد لمجرد وقع في قضية معقدة وهي «محاولة اغتصاب وتعنيف»، حيث توبع في حالة اعتقال بعد أن تم القبض عليه من داخل غرفته بفندق ماريوث بقلب باريس. وكان المنجم الفلكي الخطابي قد حذر سعد لمجرد بداية سنة 2016 من مغبة وقوعه ضحية نصب واحتيال، ويبدو أن المعطيات المتوفرة لحد الساعة تشير إلى وجود مؤامرات عديدة للإيقاع بنجم الأغنية المغربية، وذلك حسب ما راج في مختلف وسائل الإعلام المغربية والفرنسية خصوصا، والتي أشارت بين سطور إحدى المقالات الناقلة لأخبار لمجرد أن الأخير قد يكون ضحية مؤامرة فعلا، وذلك بعد الخروج الإعلامي لمجموعة من نجمات تلفزيون الواقع، فضلا عن ظهور صور مختلفة لأشخاص كانوا مرافقين للمجرد قبيل سهرته الكبرى بيومين فقط.