افتتاح مقر جديد للشرطة بالمضيق بمواصفات متطورة ﻿

تستعد شرطة المضيق لافتتاح مقر جديد لشرطة المدينة وهو عبارة عن بناية حديثة تمتد على 1350 مترا مربعا، وتضم ثلاث طوابق، تم تشيّيدها بمواصفات ه

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

تستعد شرطة المضيق لافتتاح مقر جديد لشرطة المدينة وهو عبارة عن بناية حديثة تمتد على 1350 مترا مربعا، وتضم ثلاث طوابق، تم تشيّيدها بمواصفات هندسية متطورة تراعي خصوصية العمران بمدن شمال المملكة، وتستجيب لمعايير الأمان المطلوب توافرها في البنيات والمنشآت الأمنية الحساسة، كما تتوفر على "خصائص ولوجية" لتسهيل الخدمات المقدمة لجميع المواطنات والمواطنين.

وقد تم بناء المقر الجديد لمنطقة أمن المضيق الفنيدق حسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ، في الحي الإداري الكائن بشارع النصر بالمضيق، والذي يضم جميع المرافق العمومية والإدارات المحلية، ويتميز بالقرب من التجمعات السكنية ومن المدارات الطرقية، وهو ما سيسهل مراجعته من طرف المرتفقين وجميع المواطنين.

وسيتم الشروع في العمل بالمقر الجديد لشرطة المضيق، يوم غد الأربعاء 28 دجنبر الجاري، وسيضع رهن إشارة المواطنين مرافق أمنية مجهزة بإمكانيات ومعدات متطورة من شأنها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدعيم المقاربة الأمنية بالمنطقة.

ويندرج بناء المقر الجديد لشرطة المضيق الفنيدق حسب ذات البلاغ في إطار الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تحديث البنيات الشرطية، وبناء مقرات أمنية حديثة، بمواصفات هندسية وتقنية عالية، تستجيب لانتظارات المواطنين في مجال الأمن.