 وحدتان من البحرية الملكية تنقذ قاربا لمهاجرين من جنوب الصحراء في الداخلة ﻿
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وحدتان من البحرية الملكية تنقذ قاربا لمهاجرين من جنوب الصحراء في الداخلة

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 02:31 وحدتان من البحرية الملكية تنقذ قاربا لمهاجرين من جنوب الصحراء في الداخلة | حوادث و حقوق
وحدتان من البحرية الملكية تنقذ قاربا لمهاجرين من جنوب الصحراء في الداخلة
تمكنت وحدتان من البحرية الملكية بعرض سواحل مدينة الداخلة، مساء أمس الاثنين على الساعة الخامسة و45 دقيقة، من انقاد قارب على متنه 66 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يحملون سبع

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت وحدتان من البحرية الملكية بعرض سواحل مدينة الداخلة، مساء أمس الاثنين على الساعة الخامسة و45 دقيقة، من انقاد قارب على متنه 66 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يحملون سبع جنسيات مختلفة، بينهم 11 امرأة.

وتمكنت الوحدتان من تحديد موقع ومساعدة وإنقاذ هذا القارب تقليدي الصنع، الذي كان يواجه صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية، على بعد 75 كيلومترا شمال مدينة الداخلة.

وقد تم انقاذ ركاب القارب ونقلهم بواسطة إحدى الوحدات التابعة للبحرية الملكية إلى مدينة الداخلة، حيث قامت السلطات المختصة بالتكفل بهم قصد القيام بالإجراءات الجاري بها العمل، فيما قامت الوحدة الثانية للبحرية الملكية بقطر القارب نحو ميناء نفس المدينة.

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