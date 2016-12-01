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الانترنيت بالمغرب ثقيل بزاف وهذه هي رتبته على المستوى العربي والعالمي

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 02:28 الانترنيت بالمغرب ثقيل بزاف وهذه هي رتبته على المستوى العربي والعالمي | نت 2.0
الانترنيت بالمغرب ثقيل بزاف وهذه هي رتبته على المستوى العربي والعالمي
كشفت شركة ''أوبن سيغنال opensignal.com'' الاستشارية، أخيرا، عن قائمة بترتيب دول العالم لسنة 2016، وذلك وفقا لسرعة الانترنت بها.

"شوف تيفي"

كشفت شركة "أوبن سيغنال opensignal.com" الاستشارية، أخيرا، عن قائمة بترتيب دول العالم لسنة 2016، وذلك وفقا لسرعة الانترنت بها.

واحتل المغرب حسب هذا التصنيف الجديد الرتبة 55 عالميا والرتبة الخامسة عربيا خلف كل من الإمارات وسلطنة عمان وتونس ولبنان
وتصدرت القائمة عالميا دولة سنغافورة حيث بلغت سرعة إلانترنت 46 ميغابايت في الثانية، في حين بلغ المعدل العالمي 17.4 ميغابايت  

وجاء ترتيب الدول العربية عالميا بحسب سرعة الانترنت فيها على الشكل التالي:

المرتبة 12: الإمارات
المرتبة 17: سلطنة عمان
المرتبة 39: تونس
المرتبة 47: لبنان
المرتبة 55: المغرب
المرتبة 60: قطر
المرتبة 66: الأردن
المرتبة 67: البحرين
المرتبة 72: الكويت
المرتبة 76: السعودية

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