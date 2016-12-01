سار للسائقين..قريبا..باي باي ''الضوضانات'' في الدار البيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

تستعد سلطات البيضاء لحرب بلا هوادة ضد مخففات السرعة العشوائية، أو المطبات الطرقية التي تنبت مثل الفطر في عدد من الشوارع والأزقة والمحاور وقرب المدارات

"شوف تيفي"

تستعد سلطات البيضاء لحرب بلا هوادة ضد مخففات السرعة العشوائية، أو المطبات الطرقية التي تنبت مثل الفطر في عدد من الشوارع والأزقة والمحاور وقرب المدارات والمدارس والمستشفيات والمقاهي وقرب "البارات" ووسط الأحياء والتجمعات السكنية وفي كل مكان يطلع لك "ظهر الحمار" يجبرك على تخفيف السرعة أو دفع ثمن ذلك غاليا من هيكل سيارتك.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن مصدر مقرب من مجلس المدينة قال إن هذا الهجوم على الأملاك الطرقية العمومية بدأ يتحول إلى مصدر قلق لدى مسؤولي المدينة الذين بدؤوا جديا في إيجاد حلول جدرية لما يعتبر معضلة حقيقية تشكوا منها البنية التحتية، كما أصبح مصدر إزعاج لعدد من سائقي السيارات خاصة أصحاب الطاكسيات الكبيرة والصغيرة وسيارات نقل البضائع الذين يدفعون الضريبة كل يوم من الحالة الميكانيكية والوضعية الهيكلية لمركباتهم.

وأكد المصدر ذاته أن شكايات تتقاطر منذ أكثر من ثلاثة سنوات على المصالح الجماعية موقعة من مواطنين وسائقي سيارات تطلب من الجهات المسؤولة وضع حد للمشاكل التي تطرحها مخففات السرعة، خصوصا تلك التي لا تحترم الحد الأدنى من المعايير مثل العرض والطول والشكل والمسافة بين المطبات.