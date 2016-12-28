صور جديدة للملك محمد السادس داخل مقهى بمراكش بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك ﻿

نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية المراكشية، قبل قليل، صورا جديدة للملك محمد السادس تم التقاطها له من أحد المقاهي المعروفة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز.

"شوف تيفي"



نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية المراكشية، قبل قليل، صورا جديدة للملك محمد السادس تم التقاطها له من أحد المقاهي المعروفة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز.



وركز النشطاء بشكل كبير في تفاعلهم مع اللوك الشبابي الذي ظهر به الملك محمد السادس، معبرين في الوقت ذاته عن إعجابهم بشدة بالتواضع الذي ظهر به خلاله التقاطه الصور التذكارية مع أبناء شعبيه.



وظهر الملك محمد السادس في هذه الصور الجديدة إلى جانب مجموعة من المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم الشديدة بعد هذا اللقاء الذي سيبقى خالدا في ذاكرتهم.