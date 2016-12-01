 يهم الوزير الوردي : وفد إعلامي دولي يحل بإملشيل لتوثيق معاناة الحوامل في فصل الشتاء ﻿
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يهم الوزير الوردي : وفد إعلامي دولي يحل بإملشيل لتوثيق معاناة الحوامل في فصل الشتاء

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 00:55 يهم الوزير الوردي : وفد إعلامي دولي يحل بإملشيل لتوثيق معاناة الحوامل في فصل الشتاء | بوليتيك
يهم الوزير الوردي : وفد إعلامي دولي يحل بإملشيل لتوثيق معاناة الحوامل في فصل الشتاء
علمت ''شوف تيفي'' أن وفدا إعلاميا بقناة من اليابان حل اليوم بمنطقة إملشيل لتصوير برنامج وثائقي عن المعاناة السنوية للنساء والرضع التي تتكرر كل فصل شتاء.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن وفدا إعلاميا بقناة من اليابان حل اليوم بمنطقة إملشيل لتصوير برنامج وثائقي عن المعاناة السنوية للنساء والرضع التي تتكرر كل فصل شتاء.

وكشفت مصادر مطلعة، أن صحافيي القناة اليابانية باشروا مهمتهم عبر تصوير مؤسسات عمومية بالمنطقة كالمركز الصحي بالمدينة ومرافق أخرى، حيث أخذوا تصريحات و شهادات لساكنة المنطقة حول المشاكل الصحية وبرامج وزارة الصحة للحد من أسباب ارتفاع نسبة وفيات الحوامل والمواليد الجدد في فصل الشتاء، مع توثيق للبنية التحتية التي مازالت تفتقر إليها إملشيل والدواوير المجاورة.

وإستنادا لذات المصادر، سينتقل الإعلاميون اليابانيون غدا إلى مناطق أبعد من إملشيل لإستكمال تصوير برنامجهم الوثائقي، حيث أضحت المناطق النائية بالمغرب محط أنظار قنوات وصحفيين دوليين.


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