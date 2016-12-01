عاجل وخطير.. نايضة في عكاشة: مقرقب مسلح بسيف يكسر 6 سيارات ويروع الأبرياء..وها شنو واقع+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة عكاشة على مستوى حي الوفاق 3 برياض الألفة بالبيضاء، شهدت قبل قليل، أحداثا خطيرة، بطلها مقرقب مسلح بسيف، أقدم على تكسير وتخريب 6 سيارات وعلى ترويع المواطنين.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن منطقة عكاشة على مستوى حي الوفاق 3 برياض الألفة بالبيضاء، شهدت قبل قليل، أحداثا خطيرة، بطلها مقرقب مسلح بسيف، أقدم على تكسير وتخريب 6 سيارات وعلى ترويع المواطنين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر والذي غادر السجن قبل أسبوع، كان في حالة هستيرية نتيجة تناوله لمخدر "القرقوبي"، وقام في مشهد وصف بالخطير بتكسير السيارات ومطاردة مجموعة من المواطنين من أجل الاعتداء عليهم.

وأضاف المصدر ذاته بأنه العشرات من المواطنين يتواجدون في هذه اللحظات بالدائرة الأمنية لرياض الألفة من أجل التقدم بشكاية في الموضوع، موضحا بأن المصالح الأمنية تقوم بحملات تمشيطية لاعتقاله في أقرب وقت ممكن حتى لا يتورط في ارتكاب جرائم أخرى.



