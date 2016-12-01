كما انفردت به شوف تيفي هذه هي هوية الفائز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016 ﻿

كما انفردت به ''شوف تيفي'' قبل 9 أيام، فإن الشاف ''عبد الأحد'' ممثل مدينة أكادير، تمكن من الفوز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016، والذي تبث حلقاته على القناة الثانية ''دوزيم''.



"شوف تيفي"



كما انفردت به "شوف تيفي" قبل 9 أيام، فإن الشاف "عبد الأحد" ممثل مدينة أكادير، تمكن من الفوز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016، والذي تبث حلقاته على القناة الثانية "دوزيم".



وأعلن البرنامج ليلة اليوم الثلاثاء، عن فوز عبد الأحد، في النهائي على "يوسف" ممثل مدينة مراكش"، بعد أن تمكن من تحقيق نتائج جيدة مكنته من حصد اللقب.



وكان مصدر "شوف تيفي" قد كشف قبل أكثر من أسبوع بأن "عبد الأحد" حصل عقب فوزه باللقب على مبلغ قدره 40 مليون سنتيم.



